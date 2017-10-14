В Архангельске мужчина зарезал задержавшегося на несколько дней в магазине приятеля

В Архангельске мужчина жестоко расправился с товарищем, который задержался в магазине на несколько дней. Он дал другу в долг денег и отправил за алкоголем, однако когда тот вернулся, при нем не было ни средств, ни выпивки.

Как стало известно, в Архангельске двое мужчин распивали спиртные напитки и в один момент, когда выпивка кончилась, один из мужчин занял деньги другому и попросил сходить в магазин за добавкой. Вероятно, товарищ решил отправиться в самый далекий магазин, так как сразу же после получения денег он исчез на несколько дней.

Когда он вернулся, при себе у него не оказалось ни денег, ни алкоголя. На этой почве между мужчинами возникла ссора, одолживший денег товарищ схватил нож и со злости вонзил его в грудь приятелю. От полученной травмы он скончался на месте, а хозяин квартиры оставил труп в жилище и пошел "лечить нервы".

Он совсем забыл о теле в его квартире, потому когда вернулся назад с собутыльниками, те обратились в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.