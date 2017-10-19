В Ставрополе мужчина помирился с женой и жестоко убил надоевшую любовницу

В Ставрополе мужчина жестоко расправился со своей любовницей после того, как помирился с женой. Теперь ему придется провести в колонии 9 лет жизни.

Как стало известно следствию, в феврале 2015 года мужчина поссорился со своей женой, нашел себе другую женщину и стал с ней жить. Вскоре он довольно быстро вернулся к простившей его супруге и придумал, как избавиться от навязчивой любовницы, чтобы об изменах не узнала жена.

Так, ставрополец уговорил любовницу поехать с ним в Русский лес и отдохнуть на природе, ничего не подозревающая женщина тут же согласилась. Уже там он набросился на экс-возлюбленную и начал душить. Повалил ее на землю, он избивал женщину руками и ногами, а потом стал наносить ей ножевые ранения в область груди. Тело скончавшейся женщины он там и бросил, пока на него не наткнулись прогуливающиеся люди и не сообщили в полицию.

Полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве, он дал признательный показания. Суд приговорил обвиняемого к 9 годам колонии общего режима.