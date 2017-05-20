Пьяный житель Кандалакши изрезал живот сожительницы

В Кандалакше Мурманской области пьяный мужчина нанес своей возлюбленной три ножевых ранения в живот. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По информации правоохранителей, подозреваемый вместе с 37-летней спутницей жизни проводили вечер за распитием алкогольных напитков. Во время беседы между ними вспыхнула ссора. В порыве ярости мурманчанин схватился за кухонный нож и несколько раз ударил свою жительницу в область живота.

Осознав свой поступок и причиненный здоровью ущерб, он тут же вызвал бригаду "скорой помощи". Медики диагностировали женщину с тремя колото-резанными ранениями. Доктора, согласно инструкции, проинформировали полицейских. Мужчину задержали и завели против него уголовное дело. Во время допроса он сознался и объяснил своё агрессивное поведение чрезмерным опьянением.