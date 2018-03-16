"Не людоед": в Свердовской области судят мужчину, отрезавшего жертве грудь и ноги

В Свердловской области под суд отправили 26-летнего мужчину, предположительно, отрезавшего грудь и ноги убитой жертве. Об этом 27 марта уведомила пресс-служба регионального СУ СК.

Ночью 6 сентября в Арамиле был обнаружен частично расчлененный женский труп. Злоумышленник срезал пострадавшей грудь и части мышечных тканей с рук и ног. Свидетели находки сообщили об инциденте в социальных сетях. Они предположили, что в городе завелся маньяк-людоед. Однако следователи после проведенной работы эту версию опровергли.

По информации правоохранителей, убийцей является слесарь из Екатеринбурга. 3 сентября он пригласил на свою екатеринбургскую квартиру незнакомую женщину под предлогом выпить. Во время совместного отдыха между гостьей и хозяином возник серьёзный конфликт. Разозлившись, последний схватил молоток и насмерть забил собеседницу по голове. Потом он отделил от погибшей несколько частей тела в своей ванной, чтобы потом упаковать останки в пакет и при помощи друга увезти на берег арамильского пруда.

Спустя два дня прохожие увидели подозрительный предмет и сообщили о нем в полицию. Во время расследования эксперты предположили, что пострадавшая может быть женщина 1976 года из Екатеринбурга, которая объявлена матерью пропавшей. Вскоре мужчину задержали. Материалы уголовного дела переданы в суд.