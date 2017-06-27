В Иркутской области посадили строителя, изнасиловавшего семилетнюю дочь заказчика

В Иркутской области на 14 лет посадили в тюрьму 30-летнего строителя, изнасиловавшего семилетнюю дочь заказчика. Преступление против несовершеннолетней было совершено 12 июля 2017 года в деревне Балахня в Жигаловском районе региона.

Сотрудники Главного управления МВД по Иркутской области сообщают о решении суда, которое было вынесено в отношении 30-летнего строителя, изнасиловавшего семилетнюю девочку. Мужчина получил наказание в виде 14 лет заключения в колонии строгого режима.

Как уже сообщалось ранее, инцидент был зафиксирован в июле минувшего года. Педофил оказался в доме, где жила девочка, так как по заказу ее семьи вместе с другими рабочими из бригады производил ремонт в доме. Каким-то образом ему удалось остаться наедине с семилетней дочерью заказчика, и тогда он и надругался над ней. Девочка была напугана, однако после того, как строители покинули их дом, рассказала о произошедшем родителям, которые и заявили о случившемся в полицию.