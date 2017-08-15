В Новосибирске полицейский выбивал признания и угрожал изнасиловать подозреваемого из-за картошки

В Новосибирске сотрудник полиции выбивал признание и угрожал изнасиловать подозреваемого в краже картошки. Теперь полицейскому придется провести в тюрьме более трех лет.

Как стало известно, в 2016 году бывший осужденный пришел в полицию для того, чтобы отметиться, однако его сразу же задержали правоохранители. Они предъявили ему обвинение в краже нескольких мешков картошки, сославшись на то, что мужчина только вернулся из тюрьмы и его потянуло на приключения. Подозреваемый отметил, что он не совершал кражи, однако это не убедило полицейских. Они отобрали у него телефон и другие личные вещи, после чего начали избивать и требовать признательных показаний. Когда это не подействовало, сотрудник полиции начал угрожать подозреваемому изнасилованием.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже передали в суд. Во время судебного заседания было решено отправить сотрудника полицию в тюрьму на 3,5 года, а также лишили права занимать любые должности в правоохранительных органах.