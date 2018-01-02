В Якутии‍ два брата убили односельчанина и утопили труп в реке Алдан

В Якутии‍ два брата убили односельчанина и утопили труп в проруби местной реки Алдан. Как рассказали в полиции, они до смерти избили свою жертву, а после избавились от него. Тем не менее, тело так и не удалось найти, хотя родственники пострадавшего продолжали поиски.

Сотрудники Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) сообщают о случае, в ходе которого по неосторожности был убит 23-летний местный житель двумя родными братьями 29 и 37 лет, которые приходились ему односельчанами. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован в Усть-Майском районе. Он произошел 11 ноября 2016 года.

Когда старший брат вышел на свободу после тюремного заключения, они вместе с младшим напились, а потом пошли в магазин, чтобы купить еще спиртного. По дороге они встретили молодого односельчанина, с которым вступили в конфликт и избили. От этого он умер, и тогда они решили спрятать тело в проруби, утопив в реке Алдан.

О преступлении стало ясно, когда 37-летний мужчина сам рассказал о нем правоохранителям, не в силах держать это больше в секрете. Тогда началось следствие, после чего полиция собрала достаточно улик против двух братьев.