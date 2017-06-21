После конфликта в Прикамье мужчина вонзил нож в спину друга

В Краснокамске 36-летний мужчина после конфликта с другом вонзил нож ему в спину. Об этом 27 марта пишет пресс-служба ГУ МВД Пермской области.

По информации полиции, поножовщиной закончились дружеские посиделки с употреблением алкогольных напитков двух жителей Прикамья. В доме по улице Пугачёва между приятелями возникла крупная ссора, переросшая в драку. В процессе потасовки один из мужчин, предположительно, схватил оружие и ударил противника под лопатку.

Пострадавшего госпитализировали медики. Врачи зафиксировали у него колото-резанное ранение спины и травму легкого. А предполагаемого злоумышленника задержали и увезли в полицейское отделение Краснокамского района. Против него возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжких увечий.