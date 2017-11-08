В Железногорске таксист подарил служебный планшет и заявил о его краже

В декабре 2017 года 30-летний таксист подарил служебный планшет своей подруге, а затем заявил в полицию Железногорска об ограблении. Так рассказали в пресс-службе городского МУ МВД.

Водитель такси из Красноярска обратился к правоохранителям и рассказал им, что стал жертвой разбойного нападения со стороны пассажиров. По словам заявителя, ему пришлось в рамках заказа отвезти трех человек в Железногорск. Один из клиентов напал на него возле КПП №1 и, угрожая ножом, отнял устройство вместе с 4 тысячами рублей, а также документы.

Полицейские проверили полученную информацию, установили личности людей, которых таксист отвез в день предполагаемого инцидента и узнали фактическое местонахождение "жертвы". Им также удалось отыскать часть украденных вещей. В итоге заявление пострадавшего оказалось неправдивым. Он начал путаться в своём рассказе и спустя время сознался в обмане. Оказалось, что мужчина решил отдать корпоративный планшет своей знакомой в качестве подарка, а пропажу перед фирмой оправдать вымышленным преступлением. За ложный донос против него завели уголовное дело, материалы которого уже пошли в суд. Обвиняемого могут лишить свободы до 2 лет.