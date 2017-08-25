В Магадане за попытку сбыть промышленное золото мужчина может получить 5 лет тюрьмы

В Магадане мужчина незаконно хранил и совершил попытку продать промышленное золото, стоимость которого превышает 3 миллиона 100 тысяч рублей. В Следственном отделении Управления ФСБ в Магаданской области сообщили о завершении расследования.

Как сообщается, житель Магадана подозревается в незаконном хранении и попытке сбыта промышленного золота. У мужчины нашли «песок» на сумму, превышающую 3 миллиона и 100 тысяч рублей.

Сейчас дело о хранении и сбыте золота передано в прокуратуру Магадана, где ждет своего заключения об обвинении. После, все материалы будут переданы в суд. Сейчас мужчина ждет дальнейшего исхода происшествия.

За уголовную статью о незаконном хранении и сбыте золота УК РФ предусмотрел несколько видов наказания: 5-летний срок в тюрьме, принудительны работы, штраф в 500 тысяч рублей или взыскание в размере дохода обвиненного за 3-летний период.