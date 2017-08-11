В Уфе два брата зарезали и сожгли трех мужчин

В Уфе полиция раскрыла инцидент 10 марта, когда при пожаре в Калининском районе нашли трупы трех мужчин. В УГРО МВД по РБ сообщили, что в смертях мужчин подозреваются два брата.

Как сообщается, в Уфе, 10 марта, случился пожар. В пепелище спасатели нашли три трупа мужчин. В ходе проверок полиция нашла двух подозреваемых, ими оказались браться, один из которых является уроженцем Уфы, а второй – житель Иглинского района.

По данным, мужчин задержали в разных местах. Один из братьев скрывался от полиции у своих родственников в Уфе, а второй находился у друзей в Тимашево. Их задержание провели 23 марта, сейчас они находятся под стражей.

По версии следствия, два брата выпивали с тремя своими товарищами спиртные напитки. Во время застолья случилась ссора и братья взялись за ножи. Родственники изрезали своих оппонентов, а следы преступления и трупы мужчин они решили сжечь.