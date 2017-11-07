Киргизии бабушка пыталась продать новорожденного внука за 300 долларов

В Киргизии 59-летняя женщина пыталась продать своего незаконного внука за 300 долларов. О происшествии сообщили в пресс-службе МВД республики, инцидент случился в Ошской области.

Как сообщается, полиция Ошской области узнала о том, что пожилая местная жительница решила продать своего новорожденного внука. Полицейские решили провести спецоперацию и вышли на связь с женщиной, представившись покупателем ребенка. В итоге, бабушка установила цену в 300 долларов и назначила встречу.

Полиция отправила на задание одного из своих работников. Полицейский, под видом покупателя, встретился с женщиной, дал ей деньги и получил ребенка. После того, как новорожденного его бабушка отдала в руки незнакомца, полиция провела задержание.

Младенца отдали социальным работникам. Против бабушки, которая хотела нажиться на продаже собственного внука, возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Сейчас пожилая женщина находится в СИЗО и ждет дальнейших итогов расследования.