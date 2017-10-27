В Перми осудят молодого человека, одним ударом убившего человека. Инцидент произошел во время их драки на улице Монастырской. Тогда 19-летний пермяк ударил оппонента по голове и он упал, ударившись от асфальт, вследствие чего и умер.

Сотрудники Главного управления МВД по Пермскому краю сообщают о случае, в ходе которого молодой человек одним ударом убил мужчину, с которым дрался. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован в прошлом году в октябре. До сих пор следователи проводили различные экспертизы и проверки, чтобы доказать или опровергнуть виновность подозреваемого.

Им удалось выяснить, что между обвиняемым и погибшим в указанный день произошел конфликт, переросший в драку. В ходе нее молодой человек с кулака ударил своего оппонента по голове, так что он упал на землю и ударился головой. Его забрали в больницу с тяжелой травмой, где через несколько часов он и скончался.