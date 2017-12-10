На Камчатке мужчина изнасиловал двух девочек пяти и шести лет‍. Следователи считают, что это произошло в октябре прошлого года, когда злоумышленник остался с несовершеннолетними жертвами наедине в квартире.

Сотрудники Главного управления МВД по Камчатскому краю сообщают о случае, в ходе которого 44-летний мужчина изнасиловал двух девочек пяти и шести лет‍. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован в Карагинском районе. Так, в октябре 2017 года так сложились обстоятельства, что он остался наедине в одной квартире с шестилетней дочерью своих родственников. Вместе с ней была ее пятилетняя подруга. Воспользовавшись тем, что все так сложилось, мужчина по очереди изнасиловал одну малолетнюю за другой.

Свидетельницей происшествия стала женщина, которая внезапно вошла в квартиру. Она увидела, что происходит и поспешила сообщить об этом в полицию. С тех пор 44-летний мужчина проходит по уголовному делу об изнасиловании малолетних как главный подозреваемый. Вскоре дело будет передано в суд.