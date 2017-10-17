На Кубани двое мужчин изнасиловали и убили 15-летнюю школьницу

На Кубани двое мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку, а затем убили. После того, как они решили спрятать тело, один из преступников еще раз, посмертно, надругался над трупом девочки.

Как стало известно, 10 июля прошлого года девочка пришла на встречу в парке с 29-летним мужчиной, а затем за ними заехал его 26-летний товарищ. Они предложили школьнице прокатиться к морю, однако поехали в лесной массив, где и остановились. Там они по очереди изнасиловали 15-летнюю, после чего 26-летний мужчина начал ее душить, девочка скончалась.

Тело погибшей они бросили там же, в лесу, однако позднее вернулись затем, чтобы спрятать труп. В это время 26-летний еще раз надругался над телом девочки. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых, им было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы. Теперь насильникам светит серьезный тюремный срок.