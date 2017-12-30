В Карелии мужчина изнасиловал 6-летнего мальчика

Следователи Республики Карелия выдвигают версию, что в 2013 году местный житель изнасиловал 6-летнего мальчика. Против мужчины уже выдвинуто обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Карелия сообщают о случае, в ходе которого был изнасилован несовершеннолетний ребенок. Согласно информации, которую они предоставляют, на момент совершения преступления подозреваемому было 43 года, а жертве - 6 лет. О подробностях дела на данный момент известно крайне мало. Правоохранители пока не сообщают, каким образом удалось узнать о надругательстве над мальчиком спустя несколько лет.

В случае, если вину мужчины докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободны на срок до двадцати лет. Пока что его держат в следственном изоляторе.