В Канске женщина расчленила свою подругу и сожгла ее останки в бочке

В Канске Красноярского края женщина жестоко убила свою подругу, а затем расчленила ее тело бензопилой и сожгла останки в бочке. Инцидент произошел 8 марта во время праздничного застолья.

Как стало известно, 8 марта в Канске две подруги отмечали праздник и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, тогда 40-летняя хозяйка дома нанесла удар сковородой по голове своей 39-летней подруге, отчего та и погибла. Бездыханное тело хозяйка сбросила в подполье и продолжила отмечать Международный женский день, а уже на следующий день решила избавиться от трупа.

Она расчленила тело подруги бензопилой и вывезла останки за город, где сбросила в бочку и сожгла. Видимо, останки сгорели не полностью, так как 23 марта их обнаружили в огороде и началось расследование. В настоящий момент подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о передаче материалов дела в суд.