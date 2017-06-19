«Вызвал полицию и ушел в бар»: в Ульяновске мужчина убил свою собутыльницу

В Ульяновске полиция задержала 48-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей подруги. По данным, он зарезал свою собутыльницу и ушел домой, утром, вернувшись в квартиру к подруге, он вызвал полицию и отправился пить в местном баре.

Как сообщается, 48-летний мужчин пришел в гости к своей 54-летней подруге, чья квартира находится на улице Стасова. Во время распития спиртного между ними возникла ссора, хозяйка квартиры взяла бутылку и несколько раз ударила гостя по голове.

В ответ на удары, мужчина схватил нож и нанес своей собутыльнице несколько ран. После, он покинул квартиру своей подруги и пошел к себе домой. Утром, проснувшись, он вновь пошел в квартиру своей подруги и нашел ее мертвой.

Мужчина попросил соседей вызвать полицейских, но дожидаться их не стал. Мужчина отправился в местный бар, где его, уже вечером, нашли в пьяном виде. Сейчас, сообщается в прокуратуре, подозреваемый в убийстве своей вины не отрицает, но говорит, что ничего не помнит. Против него возбудили уголовное дело, по данным, он может получить до 15 лет тюрьмы.