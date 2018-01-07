В Петербурге взрослый мужчина неоднократно вступал в интимную связь со школьницей

24 марта в полицию Петербурга обратилась 67-летняя пенсионерка, которая заявила, что ее 15-летняя падчерица неоднократно вступала в интимную связь со взрослым мужчиной. По подозрению в связи с несовершеннолетней полиция задержала 21-летнего местного жителя.

Как сообщается, с информацией о случившемся в полицию обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что ее 15-летняя падчерица имеет интимную связь со взрослым мужчиной. По словам мачехи школьницы, 21-летний местный житель знал, что ее названной дочери нет даже 16, но это его не останавливало.

Полиция отреагировала на тревожный сигнал и почти сразу же задержала 21-летнего мужчину, вступавшего в связь со школьницей. Сейчас его допросили и отпустили домой под подписку о невыезде. По факту случившегося инцидента полиция возбудила уголовное дело, мужчина подозревается в интимной связи с лицом, которое не достигло 16 лет. Детали происшествия уточняются.