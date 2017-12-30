В Москве пьяный мужчина убил 81-летнюю женщину по время ссоры

В Москве полиция провела задержание мужчины, которого подозревают в убийстве 81-летней пенсионерки, мертвое тело которой нашли в квартире дома в районе Царицыно. По версии следствия, подозреваемый мог убить пожилую женщину по время пьяной ссоры.

Сообщается, что на улице Ереванская, в одной из квартир многоэтажки был найден труп пенсионерки. Источник из полиции рассказал, что полицейские возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого мужчину.

По данным, мужчина и пенсионерка распивали алкоголь. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в серьезную ссору и закончился дракой. В итоге, мужчина нанес пенсионерке ряд ударов, от которых та умерла прямо на месте случившегося происшествия.

По делу о смерти пенсионерки мужчина подозревается в совершении преступления по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вредя здоровью. Детали происшествия уточняются. Подробности и точная информация пока что не сообщается.