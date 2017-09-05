Тюменец угрожал зарезать соседей из-за громких детей

23 марта житель Тюмени грозился зарезать соседей из-за громкого поведения детей. Так уведомляет пресс-секретарь регионального УМВД Мария Новопашина.

Инцидент произошел вечером в доме №28 по Западносибирской улице. По информации правоохранителей, нетрезвый мужчина поднялся к соседям сверху с ножом и начал угрожать им расправой через закрытую дверь. Вызванные сотрудники полиции задержали нарушителя.

Во время беседы с полицейскими, подозреваемый пожаловался на громкий шум, который производили дети. По словам Марии Новопашиной, задержанный не имеет судимостей и приводов. За правонарушение он стал фигурантом дела об угрозе убийства. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает за подобное поведение наказание лишением свободы до двух лет.