"Кровавая ревность": в Башкирии пьяный мужчина ранил сожительницу ножом

23 марта пьяный житель Башкирии ранил сожительницу ножом из-за сильной ревности. Так пишет пресс-служба регионального УМВД.

Кушнаревский районный отдел МВД посетил мужчина 58 лет, проживающий в селе Шарипово. Он признался правоохранителям, что едва не зарезал насмерть свою 51-летнюю возлюбленную сожительницу. Увидев последствия своего поступка, подозреваемый решил не тянуть и покаяться в содеянном.

Из признательных показаний следует, что башкирец пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и закатил партнерше скандал. Ослепленный пьяной ревностью, он взял кухонный нож и нанес женщине рану в область живота. В помещение вовремя вошла соседка, которая дозвонилась в "скорую помощь". Пострадавшую госпитализировали, а предполагаемый злоумышленник стал фигурантом уголовного дела о нанесении тяжких травм.