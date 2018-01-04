Полиция Читы задержала грабителя и насильника 49-летней женщины

В Чите полицейские схватили мужчину по подозрению в изнасиловании и ограблении 49-летней местной жительницы. Об этом 24 марта объявила пресс-служба забайкальского ГУ МВД.

По информации ведомства, 34-летний читинец накануне ночью напал на женщину и применил к ней насильные действия сексуального характера. После этого предполагаемый насильник стащил у пострадавшей её золотую цепочку. В ту же ночь полиция получила сигнал о преступлении и начала искать виновника.

Оперативники из уголовного розыска отыскали подозреваемого и транспортировали его в полицейское отделение. Во время допроса тот признался в содеянном. Правоохранители имеют данные, что задержанный также участвовал в серии ограблений, которые зафиксированы в городе.