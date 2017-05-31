В Кемеровской области 17-летний парень угнал машину и врезался в сугроб

В Кемеровской области угон машины закончился столкновением с сугробом. В Новокузнецке 17-летний парень угнал машину гостя, который пришел к его сестре, и хотел покататься по ночному городу.

Как сообщается, 30-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже собственного автомобиля. Он оставил его у дома на улице Пушкина, а утром личного транспорта там не было.

Полиция нашла машину неподалеку от дома, где ее парковали. Автомобиль был оставлен в сугробе, на близлежащей улице. В ходе проверок полиция нашла и подозреваемого. Им оказался 17-летний парень.

Как установили в полиции, парень угнал машину гостя, который пришел к его сестре. Пока родственница молодого человека принимала гостей, тот решил покататься на чужой машине и взял ее без спроса. Однако, ночного катания у парня не получилось, уже через улицу он врезался в сугроб и бросил машину в снегу. Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, за случившийся инцидент 17-летний парень может получить до 5 лет тюремного заключения. Против него уже возбудили уголовное дело.