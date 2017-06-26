В Челябинской области циркачи порезали ножом девушку-инвалида

В Челябинской области циркачи, предположительно, порезали ножом девушку-инвалида в попытке ограбления. Об этом пишут региональные СМИ со ссылкой на очевидцев и ГУ МВД.

По информации правоохранителей, 19 марта 25-летняя жительница Еманжелинска шла в магазин поздним вечером. В пределах старого "Колхозного рынка" она подверглась нападению со стороны трех неизвестных, явившихся со стороны недавно приехавшего цирка. Злоумышленники пытались отнять у инвалида второй группы сумку, а когда та начала активно сопротивляться - нанесли несколько ножевых ранений. Пострадавшая с трудом добралась до дома своего партнера, позвонила в полицию и рухнула без сознания.

Сначала подозрения полицейских пали на сожителя, которого задержали и увезли в участок. Однако вскоре жертва пришла в себя и рассказала обстоятельства ограбления. В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что ведут расследование разбойного нападения и заняты поиском виновных.

Сотрудники пункта приема металла сообщили журналистам о неблагополучной обстановке в цирке, который расположился неподалеку от их места работы. Циркачи первые три дня пьянствовали, а затем ещё три провели в попытках зафиксировать купол. Очевидцы считают, что конструкция получилась до опасного шаткой, и не рекомендуют посещать шоу.