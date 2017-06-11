Бурятка зарезала двух близких и скрыла трупы в уличном туалете

Жительница Бурятии убила сожителя и его родственника ножом, а затем сбросила трупы в уличный туалет. О таких обвинениях пишет пресс-служба республиканского СУ СК.

Правоохранители начали проверять факт пропажи двух мужчин из поселка Таксимо. Два брата 52-х и 54-х лет, по словам свидетелей, должны были уехать в лес на работу - валить деревья. Однако полицейские и прокуроры заметили у них дома рабочие инструменты и предметы, которые пропавшие брали с собой на вахту. Этот факт побудил их направить дело в Следственный комитет.

Следователи сразу заподозрили сожительницу одного из лесорубов. В ходе допроса её сын 25-ти лет не выдержал и сознался, что видел гражданского отчима и его брата мертвыми в отхожей яме, расположенной на их дворе. Под весом улик женщина созналась, что зарезала мужчин в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта. На следующий день сын ходил справить нужду и обнаружили останки. Получив от матери правдивое объяснение, парень не стал выдавать её.Тела действительно удалось обнаружить в выгребном туалете. Следственной управление возбудило дело в связи с убийством двух человек.