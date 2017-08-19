"Голыми руками": житель Сызрани сдерживал вооруженного грабителя до приезда полиции

22 марта в Сызрани горожанин атаковал грабившего магазин мужчину с пистолетом и сдержал его до приезда полиции. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МВД в Самарской области.

По информации ведомства, 37-летняя сотрудница заведения стала жертвой ограбления. Услышав требование выдать все заработанные наличные, она не испугалась оружия и бросилась на преступника. Женщина сумела ухватиться за край куртки и натянуть её на голову обидчика. Ослепленный злоумышленник открыл хаотичный огонь.

Обычный прохожий, услышав выстрелы и крики из торговой точки, поспешил на помощь продавщице. Применив боевые навыки, он свалил противника на пол и обезвредил до приезда правоохранителей.

Сотрудники полиции задержали стрелка и допросили его, установив личность. 50-летний местный житель дал признательные показания, в которых описал подготовку к ограблению. По словам подозреваемого, он надел две куртки, чтобы одну сбросить в случае побега. Кроме того, захватил два пистолета, один из которых был травматическим. Задержанный заявил, что полученными деньгами намеревался отдать долги родственникам. Заведено уголовное дело по факту разбоя.