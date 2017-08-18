В Уфе задержали налетчика, ограбившего кредиторов с банкой кислоты

Полиция Уфы задержала мужчину по подозреваемого в налете на офис кредитной организации и угрозе кислотой. Об этом рассказали представители МВД Республики Башкирия.

По информации источников, ограбление произошло 19 марта. Злоумышленник с банкой в руках вошел в здание фирмы, которая занимается микрофинансированием. Его голову скрывал капюшон. Налетчик заявил кассиру, что в ёмкости содержится кислота, и потребовал выдать содержимое кассы. Наличных оказалось лишь 500 рублей. Однако преступник отнял у сотрудницы компании ноутбук и смартфон, а затем покинул помещение. Банка с веществом осталась на столе.

Собрав сведения о преступлении, оперативные сотрудники полиции вместе с экспертами-криминалистами установили личность подозреваемого - ранее судимого жителя Уфы. Выяснилось, что похищенную электронику он обменял на деньги в ломбарде. Сейчас предполагаемый преступник арестован в рамках возбужденного уголовного дела о разбойном нападении.