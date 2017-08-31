Нижегородская прокуратура завела уголовное дело из-за секс-оргии в метро

В социальной сети появился ролик с молодой парой, занявшися сексом в вагоне метро Нижнего Новгорода. 23 марта городская прокуратура возбудила по этому поводу уголовное дело.

14 февраля страсть одолела возлюбленных прямо в подземке. Они вступили в сексуальный контакт прямо на сидении - на глазах у остальных пассажиров. Предприимчивый наблюдатель воспользовался камерой и запечатлел интимный процесс на видео, чтобы потом разместить его на интернет-ресурсах.

Спустя некоторое время об инциденте стало известно сотрудникам прокуратуры. Они проверили видеоматериалы и, ориентируясь на запись, начали расследовать ситуацию в рамках уголовного дела о хулиганстве.