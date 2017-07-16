В Щербинках 20-летнего дагестанца жестоко убили из-за конфликта в соцсетях

22 марта в Москве на территории Щербинок молодого уроженца Дагестана жестоко зарезали на фоне конфликта в социальных сетях. Об этом сообщили инсайдеры среди правоохранителей.

Вечером пострадавшего обнаружили мертвым в салоне автомобиля КIA, принадлежащего сервису "Яндекс.Такси". На его теле эксперты нашли множество травм, оставленных ножом. Несколько из них пришлись в область сердца.

По информации следователей, у 20-летний дагестанец поругался с малознакомым ему пользователем социальной сети. Вероятно, он является уроженцем Таджикистана. В ходе словесной перепалки мужчины договорились выяснить отношения при личной встрече рядом с кафе в ТиНАО. В назначенное время погибший прибыл к заведению вместе со своими друзьями. Там раздались выстрелы, а вскоре неустановленный злоумышленник много раз ударил оппонента холодным оружием. Друзья вызвали такси и попытались увезти раненного в больницу, однако тот умер в пути. Заметив это, молодые люди попросили водителя остановится и вызвали полицейских.

В настоящее время специалисты расследуют убийство и занимаются поисками подозреваемых. На месте инцидента обнаружили шесть стрелянных гильз, зажигалку и шарф, которые приобщили к материалам дела. Кроме того, полиции удалось добыть записи с камер, однако тем не удалось зафиксировать ничего важного.