В Омске рецидивист убил дачника ножом в сердце‍ и пытался зарезать еще двоих. Во время одного из разбоев он хотел угнать авто, однако хозяин успел его остановить, выбив холодное оружие из его рук граблями.

Сотрудники Главного управления МВД по Омской области сообщают о случае, в ходе которого только что покинувший тюремное заведение омич совершил убийство 80-летнего дачника. Кроме того, в суде он прошел как виновный также и по другим обвинениям, в том числе покушение на убийство, ведь он пытался зарезать еще двоих человек, а также разбойное нападение и кража.

24-летний рецидивист вышел на свободу в прошлом году и практически сразу обокрал родителей, так как не хотел трудиться, чтобы зарабатывать деньги. После этого он пытался угнать авто, однако попытка завершилась неудачей. Первое убийство он совершил, напав на 80-летнего дачника, который спросони услышал шуршание в своем доме и встал. Рецидивист искал в доме деньги. При себе он имел нож, которым и ударил пенсионера прямо в сердце. Тогда на шум соседа прибежал 60-летний мужчина, который сумел выбить холодное оружие из рук нападавшего, однако задержать ему его не удалось.

Несмотря на многократные неудачные попытки, рецидивист продолжил совершать нападения, и в ходе одного из последних его по горячим следам задержала полиция. В настоящее время он осужден судом на 18 лет.