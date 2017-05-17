В Тверской области пенсионера ограбили под видом продажи шуруповерта

Пожилой житель поселка Лыкошино Тверской области пострадал от рук молодого грабителя, который продавал шуруповерт. Об этом 23 марта пишет пресс-службе рагионального УМВД.

По информации правоохранителей, 73-летний мужчина пожаловался полиции на дерзкое ограбление. Неизвестный молодой человек напросился в дом к жертве под видом продажи строительного инструмента. Проникнув в жилище, злоумышленник не таясь взял у хозяина кошелек с наличными на сумму 30 тысяч рублей и быстро сбежал с места преступления.

Подозреваемого оперативно отыскали и задержали силами участкового полицейского и сотрудников ГИБДД. В участок доставили 25-летнего мужчину, который оказался неработающим уроженцем Ставрополья. Против него завели уголовное дело по факту грабежа.