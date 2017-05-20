В Удмуртии за отказ в сожительстве невменяемый мужчина до смерти забил женщину

В Удмуртии житель Можгинского района принудительно направлен на лечение после того, как в алкогольном опьянении он убил женщину, отказавшую ему в сожительстве. 40-летний мужчина не смог принять отказа и до смерти забил свою 44-летнюю знакомую металлической трубой.

Как сообщается, в СУ СК РФ по Удмуртии, следствие по убийству женщины уже завершено. Установлено, что 40-летний мужчина пришел в своей знакомой в телятник, где она работала в ночную смену. Обвиняемый был в нетрезвом состоянии и предложил своей 44-летней знакомой начать жить вместе в качестве гражданского брака.

Женщина от сожительства отказалась, на что мужчина пришел в ярость и взял с пола металлическую трубу. Поднятым предметом он множество раз ударил свою знакомую по голове и телу. От травм и сильных повреждений, полученных от ударов трубой, женщина умерла на месте происшествия.

В ходе следствия было установлено, что мужчина страдает от психического заболевания и его поступок мог быть основан на проблемах с нарушенным поведением. Исходя из этого, суд отправил обвиняемого в психиатрический стационар, где мужчина принудительно пройдет лечение.