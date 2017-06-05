В Саратове мужчина пытался изнасиловать спящую дочь своей жены

Следователи Кировского района Саратова возбудили уголовное дело против 45-летнего мужчины, который подозревается в покушение на изнасилование дочери своей супруги. Подозреваемый пытался надругаться над падчерицей, когда та спала.

Как сообщается, инцидент случился 9 декабря в 2017 году. Тогда, мужчина пришел в гости к своей падчерице – 36-летней женщине. Когда дочь супруги уснула, подозреваемый, считает следствие, пытался насильно принудить ее к половому акту. Мужчина едва не изнасиловал свою падчерицу, но ее спасла подруга, которая вошла в квартиру.

Подруга помогла падчерицы спастись от отчима, решившего ее изнасиловать. В итоге, на следующий день пострадавшая пошла в полицию. Следователи провели расследование и, после проверок, возбудили против мужчины уголовное дело. В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что расследование по уголовному делу было начато по статье за покушение на изнасилование и применение насилия.