В Санкт-Петербурге сантехник в течение двух лет насиловал школьницу‍. Об этом стало ясно, когда 14-летняя девочка попала в больницу. Врачи диагностировали у нее следы насилия и передали данные в полицию, вследствие чего растлитель, который вступал с ней в связь с 2015 года, был задержан.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого им удалось задержать сантехника, который в течение двух лет насиловал школьницу‍. Согласно информации, которую они предоставляют, это произошло 21 марта в административном центре. 24-летнего подозреваемого удалось вычислить после того, как его несовершеннолетняя жертва попала в больницу. Обследовав ее, врачи увидели следы насилия на ней. Незамедлительно они передали информацию об этом в правоохранительные органы.

После допроса с 14-летней девочкой удалось выяснить, что на протяжении двух лет в сексуальные отношения с ней вступал житель Санкт-Петербурга, работающий по профессии сантехника. Это началось, когда девочке было 12 лет. Ее родители о происходящем не знали, обычно акты интимной связи происходили в квартире обвиняемого.