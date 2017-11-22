Под Тулой мужчине во время застолья перерезали горло

В Тульской области, в городе Советск Щекинского района 62-летнему пенсионеру перерезали горло, от раны он умер. Инцидент случился во время застолья со спиртным, подозреваемый в жестком убийстве задержан, против него возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СК по Тульской области, 22 марта трое мужчин распивали алкоголь. Во время застолья между товарищами возникли споры, в результате которых один из мужчин взял нож и ударил им своего оппонента в шею. В итоге, пенсионер погиб.

Сейчас полиция задержала подозреваемого в убийстве и возбудила уголовную статью. Если вина мужчины будет доказана, то суд может назначить ему до 15 лет тюремного заключения. Сейчас ведутся проверки и расследование.

Полиция уже отправила тело погибшего мужчины на экспертизу. Там подтвердили, что пенсионер умер от ножевой раны в области шеи. Установлено, что смертельный удар был нанесен кухонным ножом.