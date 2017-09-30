В Шотландии за изнасилование четырехлетней девочки‍ педофил сядет всего на четыре года. О случае информационному агентству Mirror рассказала 38-летняя жертва, которая шокирована решением суда для 52-летнего преступника.

38-летняя жительница Шотландии рассказала корреспондентам издания Mirror историю, которая, по ее словам, испортила ей всю жизнь. Женщина рассказывает, что впервые стала жертвой педофила в четыре года. Это случилось как раз за день до того, как она должна была пойти в школу, в 1984 году. Тогда он надругался над ней, однако она очень боялась и не рассказала о случившемся маме. Она думала, что это произошло в первый и последний раз, однако ошибалась. Насилие над ней повторялось вплоть до того, как после одного из подобных инцидентов, когда ей было уже 17 лет, она не рассказала об этом матери.

После этого педофил больше не приближался к ней, однако ужасы в ее жизни не закончились. Через четыре года после оглашения срока он вышел на свобода, а его жертва, которую он неоднократно насиловал, так и не обрела семейного счастья. По ее словам, все ее попытки жить с мужчинами не увенчались успехом. Она не могла им довериться, так как вспоминала, как над ней издевался преступник.