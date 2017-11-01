В Липецкой области мужчина собирался расчленить труп и уснул‍

В Липецкой области 32-летний мужчина убил собутыльника и собирался расчленить труп, чтобы скрыть следы преступления. Тем не менее, на фоне сильной токсикации организма алкоголем задуманное он совершить не сумел и уснул‍.

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел по Липецкой области сообщают о случае, в ходе которого 32-летний мужчина убил своего 46-летнего собутыльника, пустив в дело холодное оружие. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован в Воловском районе административного центра.

В ходе расследования стало известно, что двое мужчин выпивали вместе. Когда оба они уже были в сильном алкогольном опьянении, между ними произошел конфликт. Дошло до того, что младший в ярости схватил нож и много раз ударил им по телу своего друга. Осознав все серьезность содеянного, он пытался расчленить труп, однако, не найдя сил закончить начатое, уснул.

В настоящее время произведены все основные проверки по делу об убийстве. Правоохранители передали в суд собранные улики, вскоре в Липецком суде пройдет первое заседание по делу.