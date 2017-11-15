В Москве пенсионерка обнаружила в своей квартире труп женщины. Погибшая имела в области поясницы серьезную колото-резанную рану. По обнаружении было установлено, что она мертва уже около двух часов.

Сотрудники Главного управления по Московской области сообщают о случае, в ходе которого в одной из квартир административного центра был найден труп женщины. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован в столице в района Коптево. Так, информатором о происшествии стала пенсионерка, которая проживает в квартире по улице Лихоборские Бугры. Она пришла в местное отделение полиции и рассказала о 51-летнем сыне, который вел себя слишком бурно.

По ее просьбе правоохранители последовали за ней в ее квартиру, а по прибытию обнаружили там труп. Было установлено, что погибшая женщина - знакомая сына пенсионерки. Сам 51-летний мужчина находился в состоянии глубокого опьянения и дать показания был не в состоянии. Он был задержан до выяснения всех обстоятельств произошедшего.