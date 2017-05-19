В Кузбассе 17-летний подросток вступился за женщину и попал в тюрьму

В Кузбассе подросток вступился за женщину, которая поругалась со своим мужем и нанес ее обидчику ножевое ранение. Теперь ему придется провести в тюрьме более одного года.

Как стало известно, в многоэтажке Кемеровской области соседи собрались для совместного времяпрепровождения и в какой-то момент за одной из женщин пришел муж. Между ними возникла ссора, так как женщина отказывалась уходить и сказала мужу, что скоро сама вернется домой. За женщину вступился 17-летний подросток и мужчина позвал его на лестничную площадку "поговорить по-мужски".

Молодой парень прихватил с собой нож и когда взрослый мужчина начал с ним разговаривать, он ударил его холодным оружием. На крики сбежались соседи и сразу вызвали скорую помощь. 17-летнего подростка забрали в полицию и там возбудили уголовное дело. В результате расследования материалы дела передали в суд и теперь молодому человеку придется провести в тюрьме 1 год и 6 месяцев.