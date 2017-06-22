В Новочеркасске три человека зарезали студента-сироту из-за денег

Полиция Ростова задержала трех молодых людей из Новочеркасска, подозреваемых в убийстве своего знакомого, который, по данным следствия, был студентом-сиротой с инвалидностью. 17 марта, три человека 1991, 1994 и 1999 годов рождения обманом вывезли своего товарища в лес и пытали, чтобы тот сказал им пароли от банковских карт.

Как сообщается, инцидент случился 17 марта. Три молодых парня узнали, что на счету их товарища хранится крупная сумма. Они решили узнать пароли от счетов студента и снять с них деньги. Для своего плана парни обманули товарища и сказали, что едут в аквапарк.

Жители Новочеркасска сели в машину и поехали, якобы, в Ростов. Однако, парни остановили авто в Аксайском районе у лесополосы. Они вытащили своего друга из машины и стали бить его руками и ногами, требуя, чтобы тот рассказал пароли и данные о своих счетах. Студент отказался сообщать свои данные и получил удар ножом в шею. От серьезной раны он умер.

Злоумышленники похитили документы, смартфон и планшет, а труп своего товарища оставили в лесополосе. Пользуясь полученными данными и имеющимися гаджетами, они получили доступ к счетам убитого товарища и сняли 700 000 рублей. По данным, погибший студент имел инвалидность и был сиротой. Сейчас подозреваемые задержаны, против них завели уголовное дело сразу по двум статьям.