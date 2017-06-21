В Пензе посетителю бара сломали челюсть

В Пензе 25-летний житель Бессоновки получил два года условно и взыскание в размере 45 000 рублей за избиение человека. Мужчина избил посетителя бара руками и наносил удары головой, у потерпевшего диагностировали открытый перелом челюсти и ряд других травм.

Как сообщается, инцидент случился 12 марта в 2017 году. Тогда, в одном из баров Пензы случилась ссора между посетителями. 25-летния мужчина стал спорить с другим гостем заведения. В итоге, спор перерос в драку и закончился судебным разбирательством.

Мужчина набросился на посетителя и стал бить его руками и головой. У пострадавшего были травмы лица, головы и рук. Врачи диагностировали, что у посетителя бара, на которого набросился оппонент, случился открытый перелом нижней челюсти. Нападающий покинул место инцидента, но вскоре был задержан.

Мужчина выплатил потерпевшему 25 000 рублей морального ущерба. Суд, при вынесении приговора, учел, что у подозреваемого в избиении есть маленький ребенок и он же выплатил своей жертве часть денег. В итоге, мужчина, сломавший челюсть другому человеку, получил 2 года условного срока и взыскание в размере 45 000 рублей.