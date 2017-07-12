В Ростовской области 58-летний мужчина изнасиловал третьеклассницу

В Ростовской области 58-летний мужчина подозревается в изнасиловании третьеклассницы. По версии следствия, житель Новочеркасска заманил 9-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал, полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщается, инцидент произошел в ноябре 2017 года. Сейчас полиция уже завершила следствие и передала уголовное дело об изнасиловании маленькой девочки в суд, где за преступление мужчине может грозить до 20 лет заключения.

По данным следствия, в ноябре минувшего года мужчина увидел проходящую мимо третьеклассницу. Он заманил ее в свой автомобиль и, воспользовавшись ее беззащитностью, изнасиловал. Вскоре полиция его нашла и задержала. Все это время велись проверки и экспертизы.

Установлено, что у мужчины есть жена и дети, ранее он судимостей не получал. Эксперты провели анализ и выявили психическую адекватность мужчины и то, что проблем с расстройствами или отклонениями психики он не имеет. Следствие установило: мужчина совершил изнасилование малолетней, находясь в здравом уме. Сейчас задержанный ждет приговора суда и решения о дальнейшей своей судьбе.