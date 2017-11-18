В Якутии гражданин Узбекистна убил мужчину и сжег труп в печи

В Якутии 49-летний гражданин Узбекистана убил 51-летнего мужчину, местного жителя, и сжег труп в печи. Инцидент произошел в Верхнем поселке города Мирный, данные о нем передает пресс-служба Следственного комитета Республики Саха.

Сотрудники правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) сообщают о случае, в ходе которого гражданин Узбекистана, незаконно проживавший в той местности, убил местного жителя. Согласно информации, которую они предоставляют, преступление было совершено в ночь с 15 на 16 марта. Останки погибшего были найдены в печи на территории рабочей базы. Когда подозреваемого задержали, он сразу признал свою причастность к произошедшему и рассказал об обстоятельствах, которые ему предшествовали.

Так, по версии, которую успело сформировать следствие, между гражданином Узбекистана и жителем Якутии возникло недопонимание, переросшее в жаркий спор. В гневе иностранец ударил якутянина с ноги по голове, в результате чего тот погиб. Пытаясь скрыть следы преступления, он взял труп и сжег его в печи территории рабочей базы.