В Амурской области пьяный мужчина зарезал брата своей жены

Прокуратура Амурской области сообщила о том, что житель Тамбовского района получил 11,5 лет колонии за убийство родственника. 46-летнего мужчину признали виновным в том, что он, находясь пьяным, зарезал мужа своей супруги.

Как сообщается, суд в Тамбовской районе уже постановил, что мужчина признан виновным и за преступление ему назначили 11,5 лет в колонии строгого режима. По данным следствия, происшествие, за которое обвиненный понесет наказание в тюрьме, случилось 18 декабря 2017 года.

Так, во время застолья мужчина и шурин распивали спиртное. В ходе употребления горячительных напитков между мужчинами возник спор и, как это часто бывает, словесная перепалка переросла в вспышку агрессии. Мужчина взял кухонный нож и ранил им брата своей жены. В итоге, шурин умер еще до приезда врачей. После, мужчина был задержан и против него вели следствие. Сейчас его вину доказали в суде и обвиняемый в убийстве получил срок.