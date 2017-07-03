В Великобритании пара заподозрила няню в колдовстве и сожгла ее‍

В Великобритании пара заподозрила 21-летнюю няню родом из Франции в колдовстве и сожгла ее‍. Полиция узнала о произошедшем от соседей сожителей, которые вызвали пожарную службу из-за запаха горелого мяса.

Правоохранители Великобритании сообщают о страшном инциденте, который им пришлось зафиксировать на юго-западе Лондона. Согласно информации, которую они предоставляют, в ходе него французская пара заподозрила молодую няню своих детей в колдовстве и сожгла ее‍. Главными подозреваемыми в совершении убийства по делу проходят 35-летняя женщина и 40-летний мужчина, которые не состояли в официальных отношениях, однако имели общих детей.

Подробнее о событии рассказывает издание Mirror. В статье по теме говорилось, что перед смертью молодую няню жестоко пытали. В конце концов она получила множественные переломы костей, а также сильные ушибы. По этой причине она умерла, и пара, виновная в этом, решила "замести следы". Она разожгла костер и бросила в него тело погибшей, однако из-за неприятного запаха соседи сообщили в полицию, после этого началось следствие. В ходе него также выяснилось, что в мотивах женщины также присутствовала ревность к девушке, из-за того, что та состояла в отношениях с ее бывшим бойфрендом.