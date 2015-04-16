В Самаре парень задушил 51-летнюю мать и "замуровал" ее в квартире

В Самаре 28-летний мужчина жестоко расправился со своей 51-летней матерью Отмечается, что он избил ее и задушил, а затем монтажной пеной залил дверь в квартиру женщины.

В субботу, 17 марта, в отделение полиции позвонили жители дома на улице Партизанской и сообщили о трупном запахе в подъезде. Прибывшие правоохранители установили, что запах исходит из квартиры 51-летней женщины, которая ранее проживала с сыном. Легко попасть в квартиру следователям не удалось, так как дверь оказалась "замурованной".

В самой квартире следователи нашли труп хозяйки квартиры, однако ее сына не было дома. Предполагается, что женщина скончалась около месяца назад и все это время просто лежала в замурованной квартире. По подозрению в убийстве матери задержали ее 28-летнего сына.

На допросе он признался, что сначала избил женщину гантелей, а затем начал душить веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, он "замуровал" дверь в квартиру монтажной пеной, однако не учел, что соседи могут почувствовать трупный запах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется дальнейшее расследования и выясняются все обстоятельства дела. Решается вопрос о передаче материалов дела в суд.