Заразившийся ВИЧ тюменец зарезал инфицированного сожителя из-за подозрений

В Тюмени мужчина заразился ВИЧ и обвинил в этом своего инфицированного сожителя, которого в ярости зарезал ножом. 20 марта суд приговорил убийцу к лишению свободы.

Правоохранители выяснили, что участники конфликта познакомились примерно два года назад в больнице. Спустя некоторое время они начали совместно принимать наркотические вещества и выпивать. Товарищ рассказал 44-летнему знакомому о своём ВИЧ.

Когда в начале 2017 года обвиняемому диагностировали стадию ВИЧ 4А, общение между мужчинами продолжилось. Более того, осенью он переехал жить на квартиру к больному. Однако 8 декабря подсудимый заявил, что именно покойный заразил его вирусом, оставляя использованные шприцы в произвольных местах. Он отметил, что таким образом могут пострадать и другие люди. Разговор спровоцировал конфликт, в ходе которого обвиняемый взялся за нож и убил хозяина жилья.

Предполагаемого убийцу задержали днем позже. Он сознался в преступлении и покаялся. Экспертиза доказала, что подсудимый не мог заразиться ВИЧ от жертвы, потому что стадия 4А достигается за 6-10 лет. В итоге суд приговорил его к 8 с половиной годам лишения свободы и 560 рублей в качестве компенсации для брата убитого.