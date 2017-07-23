В Нижегородской области мужчина изнасиловал провожавших его женщин

В Сормовском районе Нижегородской области мужчина изнасиловал двух женщин, которые провожали его домой. Отмечается, что в обоих случаях он воспользовался одной и той же приманкой, так что жертвы и не заподозрили злых умыслов.

Как стало известно, мужчина распивал спиртные напитки в компании двух знакомых женщин, а затем, сославшись на то, что перепил и самостоятельно не сможет добраться домой, обратился с просьбой к одной из подруг его проводить. Женщина согласилась и покинула квартиру вместе со знакомым, который набросился на нее в безлюдном месте и изнасиловал.

После этого он стал угрожать потерпевшей и вместе с ней вернулся в квартиру, где продолжил выпивать. Потом он обратился с аналогичной просьбой к другой знакомой и все прошло по тому же сценарию, что и в первый раз. Вторая женщина убежала от насильника и закрылась вместе с подругой в квартире. Через какое-то время мужчина вернулся и начал колотить в дверь, требуя, чтобы ему открыли, при этом рассыпался в угрозах.

Ничего не добившись, он ушел, а подруги наутро обратились в полицию с заявлением об изнасиловании. Как оказалось, мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление, возбуждено новое уголовное дело и ведется расследование.