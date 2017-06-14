В Ставропольском крае женщина зарезала сожителя из-за дефицита внимания

22 января в Ставропольском крае нетрезвая женщина убила своего сожителя, сославшись на дефицит внимания. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СК.

В преступлении подозревается 49-летняя жительница Невинномысска. По информации правоохранителей, в день убийства подозреваемая употребляла спиртное в компании своего 39-летнего партнера. Во время беседы захмелевшая женщина заявила о том, что собеседник уделяет ей недостаточное количество своего времени. Воспользовавшись таким поводом для обиды, подозреваемая схватила нож и серьезно повредила плечо возлюбленного. Из-за полученной травмы пострадавший вскоре погиб.

Против предполагаемой преступницы возбудили уголовное дело. Следователи инициировали проведение необходимых экспертиз, в частности, психолого-психиатрической. Они также собрали информацию из рассказов свидетелей. Сейчас материалы дела изучают в прокуратуре и готовят обвинение.